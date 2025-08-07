UP में मंत्री दयाशंकर VS विधायक उमाशंकर: क्यों छिड़ गई ‘ठाकुर वर्चस्व’ की जंग?

गौरतलब है कि ठाकुरों का दबदबा बलिया की सियासत पर रहा है। बलिया से ही प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर बलिया आते थे। वह ठाकुर राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते थे। उमाशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों ही बलिया से आते हैं। राजनीतिक दल भी दोनों के अलग-अलग हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही नेताओं की ख्वाहिश बलिया जिले पर अपनी पकड़ बनाए रखने की है। इसी वजह से अपनी-अपनी जोर आजमाइश बलिया में ठाकुर नेता करते रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि पुल तो महज बहाना है लेकिन असल लड़ाई रसड़ा से लेकर बलिया के ठाकुर पॉलिटिक्स की है।