तांदुला नदी से 21 सागौन गोले जब्त! ‘पुष्पा’ स्टाइल में किया अवैध तस्करी, नदी के रास्ते लकड़ी को बहाकर ले जाने की कोशिश..

पुष्पा’ स्टाइल में किया अवैध तस्करी(photo-patrika)
Balod Forest Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सागौन की अवैध तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वन विभाग ने तांदुला नदी के किनारे से सागौन के 21 बड़े-बड़े गोले बरामद कर जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तस्कर फिल्म पुष्पा की तर्ज पर नदी के रास्ते लकड़ी को बहाकर ले जाने की योजना बना रहे थे।
जानकारी के अनुसार यह मामला हर्रा-ठेमा वन क्षेत्र से जुड़ा है, जहां किसी लकड़ी ठेकेदार द्वारा पहले ही सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई कर गोले तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद इन्हें तांदुला नदी के सहारे बालोद तक पहुंचाने की तैयारी थी, ताकि रास्ते में पकड़ से बचा जा सके।
नदी में बहकर आ रही लकड़ी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सागौन के सभी गोले जब्त कर लिए। समय रहते की गई कार्रवाई से तस्करों की योजना विफल हो गई और मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में पहले भी विभागीय अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों में मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस मामले में भी अंदरूनी मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा।
पूरे मामले पर डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि तांदुला नदी में बहकर आए सागौन के 21 गोले जब्त किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सभी बीटों में सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
