तांदुला नदी से 21 सागौन गोले जब्त! ‘पुष्पा’ स्टाइल में किया अवैध तस्करी, नदी के रास्ते लकड़ी को बहाकर ले जाने की कोशिश..

Balod Forest Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सागौन की अवैध तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वन विभाग ने तांदुला नदी के किनारे से सागौन के 21 बड़े-बड़े गोले बरामद कर जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तस्कर फिल्म पुष्पा की तर्ज पर नदी के रास्ते लकड़ी को बहाकर ले जाने की योजना बना रहे थे।