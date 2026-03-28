अग्निवीर भर्ती के लिए सुनहरा मौका! निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दे रहा रोजगार विभाग, 1 अप्रैल तक आवेदन(photo-patrika)
Agniveer Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भारतीय थलसेना में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। यह पहल युवाओं को सेना में शामिल होने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण शुरू होंगे।
सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अनुसार, पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 1 से 10 जून के बीच ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए सीमित समय है, जिसे देखते हुए यह निःशुल्क कोचिंग बेहद उपयोगी साबित होगी।
छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसमें विषयवार मार्गदर्शन, मॉडल पेपर और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।
जो अभ्यर्थी इस निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहले भारतीय थलसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन कराना होगा। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग को कोचिंग के लिए आवेदन भेज सकते हैं। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, बालोद से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07740-299509 पर कॉल कर भी आवश्यक मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
यह पहल उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं ले पाते। निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें समान अवसर मिलेगा और वे सेना में भर्ती होकर देश सेवा का अपना सपना पूरा कर सकेंगे।
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