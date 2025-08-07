No Helmet No Petrol: बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए बाइक सवारों का कटा चालान, मची खलबली

No Helmet No Petrol: हेलमेट को लेकर बालोद जिला प्रशासन अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इस बीच गुंडरदेही पुलिस ने बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए बाइक सवारों का चालान काटा। ( CG News ) बता दें कि बीते दिनों लोगों को यह समझाइश दी थी कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं अब लापरवाह चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए गुंडरदेही पुलिस ने मंगलवार को एक विशेष अभियान चलाया। थाना प्रभारी मनीष शेंड्रे और एसडीओपी बागड़े ने स्थानीय पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए बाइक सवारों को रोका और 500 रुपए का चालान काटा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है और बिना हेलमेट वाहन चलाना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी है।
थाना प्रभारी ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि लोग हेलमेट पहनने की आदत डालें और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। एसडीओपी बागड़े ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें। इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ी है और नियमों के प्रति गंभीरता भी देखने को मिली। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने भी नागरिकों से आग्रह किया कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और अपनी जान को जोखिम में न डालें।
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी ने पेट्रोल पंपों में पहुंचकर दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करने की समझाइश दी। पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट पहने पेट्रोल एवं डीजल के लिए आने वाले दोपहिया चालकों को किसी भी हालत में पेट्रोल नहीं देने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
एसडीएम गुरुर आरके सोनकर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं अन्य अधिकारियों ने अर्जुन फिलिंग प्वाइंट गुरुर, विनायक फ्यूल्स बोहारडीह, कुशाल फ्यूल्स बोहारडीह, नानकानी फ्यूल्स पुरूर एवं निर्मल फ्यूल्स चिटौद का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना के कारण पीड़ित व्यक्ति एवं उनके परिवार को होने वाली क्षति के संबंध में जानकारी दी गई।