No Helmet No Petrol: बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए बाइक सवारों का कटा चालान, मची खलबली

थाना प्रभारी ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि लोग हेलमेट पहनने की आदत डालें और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। एसडीओपी बागड़े ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें। इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ी है और नियमों के प्रति गंभीरता भी देखने को मिली। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने भी नागरिकों से आग्रह किया कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और अपनी जान को जोखिम में न डालें।