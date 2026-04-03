शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, जानें पूरा मामला…

मृतक की पहचान उप सरपंच डोमेन्द्र देशमुख के भतीजे कुणाल देशमुख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीती रात गांव में शीतला मंदिर से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उप सरपंच और कुछ ग्रामीणों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।