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PAN Card New Rules: पैन कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब ये दस्तावेज होंगे जरूरी, जानें पूरी डिटेल्स

PAN Card New Rules: पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव किया गया है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दस्तावेजों की सूची को विस्तृत कर दिया है।

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बालोद

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Khyati Parihar

Apr 01, 2026

पैन कार्ड के लिए कई दस्तावेज जरूरी (प्रतीकात्मक फोटो)

पैन कार्ड के लिए कई दस्तावेज जरूरी (प्रतीकात्मक फोटो)

PAN Card New Rules: परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) बनवाना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दस्तावेजों की सूची को विस्तृत कर दिया है। पहले जहां केवल आधार और ओटीपी के जरिए घर बैठे पैन बन जाता था, अब कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज और विस्तृत सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

नई व्यवस्था में आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी हुई है, लेकिन अब इसके साथ अन्य प्रमाणित दस्तावेज भी देने होंगे। यानी अब पैन के लिए केवल आधार नहीं, बल्कि पूरी और पुख्ता पहचान जरूरी होगी।

आवेदन प्रक्रिया हुई अधिक सख्त और विस्तृत

अब केवल ओटीपी आधारित त्वरित प्रक्रिया हर मामले में पर्याप्त नहीं होगी। कई आवेदनों में अतिरिक्त जांच जोड़ी गई है, ताकि फर्जी या एक से अधिक पैन बनने की संभावना को रोका जा सके। साथ ही आवेदन फॉर्म और प्रक्रिया को भी समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।

पैन-आधार लिंक अनिवार्य, नहीं तो होगा निष्क्रिय

पैन और आधार को लिंक करना अब भी जरूरी है। यदि दोनों लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर रिटर्न भरने बैंकिंग और निवेश से जुड़े कार्य प्रभावित होंगे। साथ ही यदि पैन और आधार में नाम या अन्य जानकारी अलग-अलग है, तो भी परेशानी आ सकती है, इसलिए विवरण का मिलान जरूरी है।

इनकी पड़ेगी जरूरत

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
  • जन्मतिथि प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल
  • नाम परिवर्तन की स्थिति में: मैरिज सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन

विशेषज्ञ की राय

सुरेश कोठारी, आयकर विशेषज्ञ के अनुसार, पहले आधार और ओटीपी से पैन बन जाता था, लेकिन अब कई दस्तावेज जरूरी होंगे। इसका मकसद फर्जी पैन पर रोक लगाना और विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक मजबूत बनाना है।

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Published on:

01 Apr 2026 06:59 pm

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