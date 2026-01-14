CG News: इस गांव में शराबखोरी पर लगेगा 25 हजार का अर्थदंड, महिलाओं ने दी सख्त चेतावनी…

उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि तीन दिवसीय आयोजन में पूर्ण सहयोग करें। किसी भी तरह से अप्रिय घटना ना हो। शराब पीकर हुल्लड़ बाजी या भगदड़ न मचाएं। मानसगान, मेला और कबड्डी के दिन सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि हमारे कई रिश्तेदार दूसरे गांव से आए रहते हैं। ऐसे में गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी रहता है। इसलिए शांतिपूर्ण आयोजन कर हमें एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना है। ग्राम विकास समिति की अध्यक्ष कोमिन साहू ने भी कहा कि हुल्लड़बाजी करने वालों पर 25000 का दंड तय किया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष चित्रांगिनी ठाकुर, ग्राम पटेल अभ्यास साहू, उप सरपंच मनोज सूकतेल भी मौजूद रहे।