बालोद

CG News: इस गांव में शराबखोरी पर लगेगा 25 हजार का अर्थदंड, महिलाओं ने दी सख्त चेतावनी…

CG News: महिलाओं की एकजुटता के आगे तो शराबियों की एक नहीं चली और अब तो गांव की महिलाओं का शराबियों में खौफ रहता है। महिलाओं ने गांव में फरमान जारी करते हुए ग्रामीणों व ग्राम विकास समितियों ने मिलकर नियम बनाया है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Jan 14, 2026

शराब (photo-patrika)

शराब (photo-patrika)

CG News: अक्सर देखा जाता है कि हर गांव में ग्राम विकास समिति में अध्यक्ष से लेकर सदस्य पुरुष ही रहते हैं। ग्राम जगन्नाथपुर (सांकरा) बालोद जिले का पहला गांव है, जहां ग्राम विकास समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष से लेकर सदस्य महिलाएं हैं। यहां असामाजिक तत्वों की निगरानी, शराबखोरी और हुल्लड़बाजी की घटनाएं आम थीं।

महिलाओं की एकजुटता के आगे तो शराबियों की एक नहीं चली और अब तो गांव की महिलाओं का शराबियों में खौफ रहता है। महिलाओं ने गांव में फरमान जारी करते हुए ग्रामीणों व ग्राम विकास समितियों ने मिलकर नियम बनाया है।

कोमिन यादव को ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी

आगामी मेला उत्सव सहित अन्य आयोजन को लेकर शीतला मंदिर परिसर में ग्राम विकास समिति की बैठक हुई। ग्रामीण अध्यक्ष कोमिन साहू, सचिव सुनीति साहू सहित अन्य पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मेला सहित अन्य आयोजनों में शराब पीकर हुल्लड़ करने वाले और व्यवधान डालने वालों पर 25000 का अर्थदंड ग्रामीण समाज वसूलेगा।

ऐतिहासिक निर्णय, गांव में दिख रहा बदलाव

सरपंच देव कुंवर कोसमा ने कहा कि गांव के सुधार में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी योगदान जरूरी है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। स्वयं महिला होने के नाते पंचायत का नेतृत्व करती हूं। वहीं गांव में किसी भी तरह के असामाजिक कार्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए अब ग्राम विकास समिति में भी महिलाओं ने जिम्मा उठाया है।

गांव में 16 से 18 जनवरी तक आयोजन

गांव में 16 से 18 जनवरी तक विविध आयोजनों का सिलसिला शुरू हो रहा है। 16 जनवरी को मानस गान सम्मेलन होगा। 17 जनवरी को ग्राम मेला होगा। रात्रि कालीन कार्यक्रम के तहत मां की ममता नाच पार्टी चिखली (बांधा बाजार) की प्रस्तुति होगी। सम्मान समारोह भी होगा। 18 जनवरी को एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है। इस गांव की सरपंच भी महिला है।

गांव को आदर्श ग्राम बनाने में दे सहयोग

उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि तीन दिवसीय आयोजन में पूर्ण सहयोग करें। किसी भी तरह से अप्रिय घटना ना हो। शराब पीकर हुल्लड़ बाजी या भगदड़ न मचाएं। मानसगान, मेला और कबड्डी के दिन सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि हमारे कई रिश्तेदार दूसरे गांव से आए रहते हैं। ऐसे में गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी रहता है। इसलिए शांतिपूर्ण आयोजन कर हमें एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना है। ग्राम विकास समिति की अध्यक्ष कोमिन साहू ने भी कहा कि हुल्लड़बाजी करने वालों पर 25000 का दंड तय किया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष चित्रांगिनी ठाकुर, ग्राम पटेल अभ्यास साहू, उप सरपंच मनोज सूकतेल भी मौजूद रहे।

Published on:

14 Jan 2026 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: इस गांव में शराबखोरी पर लगेगा 25 हजार का अर्थदंड, महिलाओं ने दी सख्त चेतावनी…

