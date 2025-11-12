महाराष्ट्र-पासिंग कार से मिले करोड़ों रुपए, सीट के नीचे लॉकर और… देखकर पुलिस वालों के उड़े होश

बालोद पुलिस कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं स्टेट बैंक की टीम नोटों की गिनती करने में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार से नोटों का बंडल ले जाया जा रह है जिसके बाद पुलिस ने सीमा पर सुरक्ष व्यवस्था बढ़ा दी। वहीं आज रायपुर से महाराष्ट्र जा रही कार को रोककर जांच की। पुलिस के अनुसार इसका कनेक्शन हवाला से जुड़ने की आशंका जताई है। पुलिस कार में सवार दो लोगों से पूछताछ कर रही है।