बालोद

महाराष्ट्र-पासिंग कार से मिले करोड़ों रुपए, सीट के नीचे लॉकर और… देखकर पुलिस वालों के उड़े होश

CG News: बालोद धमतरी सीमा पर एक संदिग्ध कार से पुलिस को करोड़ों रुपए मिले हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र पासिंग की कार रायपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी..

बालोद

image

Chandu Nirmalkar

Nov 12, 2025

CG News, Balod news

बालोद में कार में मिला करोड़ों का कैश ( Photo - Patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ के बलोद में महाराष्ट्र-पासिंग कार से करोड़ों रुपए के कैश मिले है। धमतरी सीमा पर पुलिस ने संदिग्ध कार की जांच के दौरान नोटों का बंडल बरामद किया। ( CG News ) बताया गया कि कार में करीब 3 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किया गया है। इतनी बड़ी राशि कहां ले जाया जा रहा था। इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।

CG News: सीट के नीचे बनाया था लॉकर

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जगहों में सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था किए है। वहीं आज जांच के दौरान महाराष्ट्र पासिंग की कार MH 04 MA 8035 में करोड़ों रुपए के नोटों का बंडल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि कार में नोटों को रखने के लिए सीट के नीचे अलग से लॉकर बनाया गया था।

मुखबिर से मिली थी सूचना

बालोद पुलिस कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं स्टेट बैंक की टीम नोटों की गिनती करने में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार से नोटों का बंडल ले जाया जा रह है जिसके बाद पुलिस ने सीमा पर सुरक्ष व्यवस्था बढ़ा दी। वहीं आज रायपुर से महाराष्ट्र जा रही कार को रोककर जांच की। पुलिस के अनुसार इसका कनेक्शन हवाला से जुड़ने की आशंका जताई है। पुलिस कार में सवार दो लोगों से पूछताछ कर रही है।

Updated on:

12 Nov 2025 05:34 pm

Published on:

12 Nov 2025 05:31 pm

बालोद

छत्तीसगढ़

