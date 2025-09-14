CG News: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना, लाइसेंस भी कर रहे निलंबित…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हाल ही में यातायात पुलिस ने दो चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा।
इन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और उनके लाइसेंस को निलंबित किया जा रहा है। इसी तरह एक मालवाहक वाहन में यात्रियों को ले जाने वाले चालक पर भी 10, 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस अभियान में शराब पीकर गाड़ी चलाने, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन करने और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालम करने, मालवाहक में सवारी न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने, नाबालिग बच्चों को गाड़ी न देने और हमेशा सीट बेल्ट व हेलमेट लगाने का आग्रह किया है।