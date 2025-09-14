CG News: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना, लाइसेंस भी कर रहे निलंबित…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हाल ही में यातायात पुलिस ने दो चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा।