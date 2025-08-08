CG News: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और शराब, दोपहिया चालकों के लिए सख्त निर्देश

CG News: बालोद जिले में बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंपों में पेट्रोल एवं अन्य ईंधन खरीदी के लिए जाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। बालोद जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सड़क दुर्घटना की रोकथाम करने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं की बैठक लेकर दिशानिर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक नागरिकों की जीवन की सुरक्षा करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
कलेक्टर ने जनजागरुकता अभियान चलाकर समुचित प्रचार प्रसार भी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पेट्रोल पंपों में बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से इसकी जानकारी देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर आम नागरिकोें को जानकारी प्रदान कराने के निर्देश दिए। सभी पेट्रोल पंपो में सीसीटीवी कैमरा लगाने कहा। जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करेंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
शासकीय शराब दुकानों में दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट पहने शराब खरीदने आने वालों को भी शराब बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर जिला आबकारी अधिकारी को आदेश जारी कर इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शराब दुकानों के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा कि सड़क दुर्घटना आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से ही दुर्घटना रोकी जा सकती है।
CG News: कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु ज्यादातर सिर में गंभीर चोट लगने के कारण होती है। मुख्य कारण दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट नहीं लगाना है। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने प्रेरित किया जाए।