CG News: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और शराब, दोपहिया चालकों के लिए सख्त निर्देश

शासकीय शराब दुकानों में दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट पहने शराब खरीदने आने वालों को भी शराब बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर जिला आबकारी अधिकारी को आदेश जारी कर इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शराब दुकानों के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा कि सड़क दुर्घटना आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से ही दुर्घटना रोकी जा सकती है।