CG News: जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो, नदियों में छोड़ा जा रहा पानी, खूबसूरती को निहारने उमड़ रहे सैलानी

CG News: अच्छी बारिश के कारण तीन साल बाद बालोद, दुर्ग, बेमेतरा की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय छलक गया है। इसी तरह खरखरा जलाशय भी बुधवार को शतप्रतिशत भर गया। ( CG News ) तांदुला जलाशय के सुबह से ही छलकने की सूचना मिलते ही दूर-दूर से पर्यटक सुंदर दृश्य को देखने जलाशय पहुंचे। तांदुला जलाशय में जलभराव क्षमता 38.50 फीट है। वर्तमान में यहां 38.70 फीट पानी भरा हुआ है। ओवरफ्लो दीवार से लगभग दो इंच ऊपर से पानी गिर रहा है।