Balod News: फ्री फायर गेम खेलने के दौरान नाबालिगों में विवाद, मारा चाकू

Crime News: रात का खाना खाने के बाद ग्राम के चौक में समूह बनाकर फ्री फायर गेम खेल रहे दोस्तों में खूनी झड़प हो गई। नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। ( CG News) हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक का इलाज जारी है।