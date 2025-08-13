Balod News: फ्री फायर गेम खेलने के दौरान नाबालिगों में विवाद, मारा चाकू

Crime News: रात का खाना खाने के बाद ग्राम के चौक में समूह बनाकर फ्री फायर गेम खेल रहे दोस्तों में खूनी झड़प हो गई। नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। ( CG News) हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक का इलाज जारी है।
मामला गुरुर अंतर्गत कंवर चौकी के एक ग्राम का है। रात का खाना खाने के बाद सभी चौक में एकत्रित होकर प्रतिदिन ही तरह फ्री फायर का गेम खेल रहे थे, तभी विवाद हो गया। खेल दौरान हंसी-मजाक से दूसरा नाबालिग इतना नाराजा हुआ कि उसने चाकू मार दिया। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई।
इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार केन्द्र भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।