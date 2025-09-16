CG Crime: घरेलू विवाद में पिता से मारपीट, इलाज के दौरान मौत, आरोपी बेटा गिरफ्तार

CG Crime: पुरुर थाना अंतर्गत ग्राम चंदनबिरही में पिता की हत्या के आरोपी बेटे यशपाल सोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना 13 सितंबर की है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी गोकुल राम ठाकुर पिता भुनेश्वर ठाकुर उम्र 42 वर्ष ग्राम चंदनबिरही ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यशपाल सोरी ने अपने पिता लक्षमू सोरी से घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर रहा था।
हम लोगों ने बीच-बचाव किया। लक्षमू सोरी के मुंह व शरीर में चोटे आई। गांव के कोटवार लोकेश कुमार ने एबुलेंस से उसे जिला अस्पताल धमतरी भिजवाया। आरोपी यशपाल सोरी के खिलाफ थाना पुरूर में धारा 296, 351 (3), 115 (2) बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया। 14 सितंबर 2025 को सूचना मिली की इलाज के दौरान लक्षमू की मौत हो गई।
शव का पोस्टमार्टम पुलिस सहायता केन्द्र जिला अस्पताल धमतरी ने कराया। मर्ग डायरी थाना पुरुर में प्राप्त कर प्रकरण में धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई और आरोपी को गिरतार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त किया। आरोपी यशपाल सोरी उम्र 36 वर्ष को जेल निरुद्ध किया गया है।