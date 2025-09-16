CG Crime: घरेलू विवाद में पिता से मारपीट, इलाज के दौरान मौत, आरोपी बेटा गिरफ्तार

CG Crime: पुरुर थाना अंतर्गत ग्राम चंदनबिरही में पिता की हत्या के आरोपी बेटे यशपाल सोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना 13 सितंबर की है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी गोकुल राम ठाकुर पिता भुनेश्वर ठाकुर उम्र 42 वर्ष ग्राम चंदनबिरही ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यशपाल सोरी ने अपने पिता लक्षमू सोरी से घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर रहा था।