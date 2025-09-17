Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG News: एपीके फाइल डाउनलोड कराकर धोखाधड़ी, यूपीआई से उड़ा लिए रकम

CG News: यूपीआई के माध्यम से 7 बार कुल 54 हजार 610 रुपए, दूसरे खाते से एक बार में 1002 रुपए कुल 8 बार में 55 हजार 612 रुपए ट्रांजेक्शन कर अज्ञात साइबर ठग ने धोखाधड़ी की है।

बालोद

Love Sonkar

Sep 17, 2025

CG News: एपीके फाइल डाउनलोड कराकर धोखाधड़ी, यूपीआई से उड़ा लिए रकम

CG News: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाटोबाड़ में पदस्थ ग्राम उमरादाह निवासी आरएचओ चिरंजीव कुमार नायक से साइबर ठग ने आरटीओ की एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार आरएचओ चिरंजीव ने जानकारी दी है कि दो बैंक में बचत खाता खुलवाया है।

बीएमओ बालोद के नाम से बने सोशल मीडिया ग्रुप में मोबाइल नंबर जुड़ा है। जिसमें 30 अगस्त को किसी ने आरटीओ चालान एपीके फाइल डाला था। चालान फाइल डाउनलोड हो गया था।

इसकी जानकारी मिलने के बाद डिलिट भी कर दिया था। 10 सितंबर को मोबाइल नंबर में कई बार यूपीआई के माध्यम से ओटीपी आया। 11 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बालोद में जाकर अधिकारी व कर्मचारियों को ओटीपी के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद 4 लाख रुपए निकालकर घर आ गया। घर में दोनों बैंक खाते को चेक किया।

तब मालूम हुआ कि एक खाते से यूपीआई के माध्यम से 7 बार कुल 54 हजार 610 रुपए, दूसरे खाते से एक बार में 1002 रुपए कुल 8 बार में 55 हजार 612 रुपए ट्रांजेक्शन कर अज्ञात साइबर ठग ने धोखाधड़ी की है। आरएचओ की रिपोर्ट पर बालोद थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

Updated on:

17 Sept 2025 02:15 pm

Published on:

17 Sept 2025 02:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: एपीके फाइल डाउनलोड कराकर धोखाधड़ी, यूपीआई से उड़ा लिए रकम

