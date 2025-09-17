CG News: एपीके फाइल डाउनलोड कराकर धोखाधड़ी, यूपीआई से उड़ा लिए रकम

तब मालूम हुआ कि एक खाते से यूपीआई के माध्यम से 7 बार कुल 54 हजार 610 रुपए, दूसरे खाते से एक बार में 1002 रुपए कुल 8 बार में 55 हजार 612 रुपए ट्रांजेक्शन कर अज्ञात साइबर ठग ने धोखाधड़ी की है। आरएचओ की रिपोर्ट पर बालोद थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।