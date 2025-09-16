Navratri 2025: 22 सितंबर से नवरात्रि पर सजेगा माता का दरबार, शहर से लेकर अंचल तक तैयारी

Navratri 2025: नवरात्रि पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने शहर व अंचल में तैयारी शुरू हो गई है। देवी उपासना का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। धार्मिक स्थल गंगा मैया, सियादेवी रानी माई, शीतला, चंडी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में तैयारी चल रही है। गंगा मैया में मेला भी लगेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। लगभग सभी गांवों में देवी मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए गांवों में दुर्गा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं।