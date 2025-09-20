CG News: इंजेक्शन लगाने से फैला इंफेक्शन, मरीज की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मृतक मरीज के पिता की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह एवं रोजोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12, आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24, बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हज्जूधटोला चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर निवासी आनंद राव जनबंधु ने जानकारी दी कि बेटे सुभाष जनबंधु को बवासीर होने पर 8 मई को इलाज कराने ग्राम कांदुल स्थित क्लीनिक में ले गया था।