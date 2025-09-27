Navratri 2025: नवरात्र की आज पंचमी..! माता का विशेष होगा श्रृंगार, ऐसे करें माता रानी को पूजा…

राजयोग के अभ्यास से मन को एकाग्र करने से तन पर नियंत्रण अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण यह चैतन्य देवियों की झांकी है। तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्था पर पहली बार आगमन हुआ और मैने संस्था के बारे में जैसा सोचा था वैसा ही पाया। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने कहा कि जहां भी जाता हूं मै संस्था के कार्यक्रमों में जरूर सम्मिलित होता हूं। आमापारा में चैतन्य देवियों की झांकी 25 से 30 सितंबर तक शाम 7 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिदिन संचालित होगी।