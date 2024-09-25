Patrika LogoSwitch to English

बालोद

मध्याह्न भोजन नहीं बना तो 30 स्कूलों के प्रधानपाठकों को नोटिस, फिर हुआ घेराव

शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का बुरा हाल है। मध्याह्न भोजन संचालक समूह दो माह से कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिलने के कारण तीन दिनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बना रहे हैं।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 25, 2024

शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का बुरा हाल है। मध्याह्न भोजन संचालक समूह दो माह से कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिलने के कारण तीन दिनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बना रहे हैं।

Midday meal operator strike शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का बुरा हाल है। मध्याह्न भोजन संचालक समूह दो माह से कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिलने के कारण तीन दिनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बना रहे हैं। बालोद विकासखंड के 30 स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं बना तो प्रधानपाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

व्यवस्था में लगता है समय, दबाव बनाना गलत

नोटिस जारी होने के बाद प्रधानपाठकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा की। प्रधान पाठकों ने कहा कि मध्याह्न भोजन प्रभावित न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दबाव बनाना गलत है।

वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए नोटिस

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसंत बाग ने कहा कि हमने मध्याह्न भोजन प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने प्रधानपाठकों को कहा था, लेकिन 30 स्कूलों के प्रधान पाठकों ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है।

मध्याह्न भोजन का बिल विकासखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करें

विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रधानपाठक जितने दिन तक मध्याह्न भोजन का संचालन करें, उसमें आने वाले खर्च का बिल बनाकर कार्यालय में दें। उनका भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी जब तक मध्याह्न भोजन संचालक समूह की वापसी स्कूलों में न हो जाए तब तक स्कूल में भोजन बनाना पड़ेगा।

महतारी एक्सप्रेस से इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन के पद खत्म, गंभीर मरीजों को हो रही परेशानी

लकड़ी, चूल्हा, राशन सभी ले गए संचालनकर्ता

कई प्रधान पाठकों का कहना है कि स्कूलों में रखी लकड़ी, राशन, चूल्हे सभी संचालनकर्ता ले गए हैं। ऐसे में नए सिरे से राशन खरीदना पड़ेगा। प्रधानपाठकों के पास कई और कार्य रहते हैं, इसलिए कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कब तक होगा भुगतान यह शिक्षा विभाग को भी पता नहीं

कुकिंग कास्ट की राशि कब तक आएगी, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी नहीं है। जब तक राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक कई बच्चे भूखे रहेंगे तो कई बच्चे घर से टिफिन लाएंगे।

