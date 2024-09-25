मध्याह्न भोजन नहीं बना तो 30 स्कूलों के प्रधानपाठकों को नोटिस, फिर हुआ घेराव

Midday meal operator strike शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का बुरा हाल है। मध्याह्न भोजन संचालक समूह दो माह से कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिलने के कारण तीन दिनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बना रहे हैं। बालोद विकासखंड के 30 स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं बना तो प्रधानपाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।