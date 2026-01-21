21 जनवरी 2026,

बुधवार

बालोद

CG News: आर्य समाज में शादी, फिर मौत का फैसला! प्रेमी युगल के कदम से इलाके में फैली सनसनी

Suicide Case: गुरुर थाना अंतर्गत एक गांव के प्रेमी युगल ने धमतरी के खपरी ओवरब्रिज के पास मंगलवार की दोपहर जहर सेवन कर लिया और आत्महत्या की कोशिश की।

बालोद

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

प्रेमी युगल ने की आत्महत्या (Source- Imagenry)

प्रेमी युगल ने की आत्महत्या (Source- Imagenry)

CG News: बालोद जिले के गुरुर थाना अंतर्गत एक गांव के प्रेमी युगल ने धमतरी के खपरी ओवरब्रिज के पास मंगलवार की दोपहर जहर सेवन कर लिया और आत्महत्या की कोशिश की। दोनों को बेहोशी की स्थिति में ब्रिज के पास देखा गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया है।

अस्पताल चौकी के अनुसार, युवक-युवती ने 19 जनवरी को रायपुर आर्य समाज में विवाह किया। 20 जनवरी को अज्ञात कारणों से दोनों ने जहर सेवन कर लिया। अचेत अवस्था में युगल प्रेमी खपरी बायपास में पड़े थे। सूचना मिलने पर वरदान एंबुलेंस से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जांच मेमो के आधार पर युवक की उम्र 21 वर्ष एवं युवती की उम्र 18 साल बताई गई है। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि घर से भागकर दोनों ने रायपुर के आर्य समाज में शादी रचाई है। इधर गुरुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना भूपेंद्र साहू ने दी, जिसके बाद वरदान एंबुलेंस सेवा संस्था के हेमंत प्रधान, शिवा प्रधान और डुमन साहू तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल, जहर सेवन के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। युवक ने बातचीत में बताया कि लड़की अपनी कम उम्र के बावजूद शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। पुलिस बयान के आधार पर जांच कर रही है।

21 Jan 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: आर्य समाज में शादी, फिर मौत का फैसला! प्रेमी युगल के कदम से इलाके में फैली सनसनी

बालोद

छत्तीसगढ़

