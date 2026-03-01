Agniveer Recruitment 2026: थलसेना अग्निवीर भर्ती 2026, इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के अंतिम दिन 1 अप्रैल 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। देर से या अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। थल सेना भर्ती अभियान में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना अनिवार्य है। थल सेना की यह भर्ती युवा वर्ग के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें वे देश की सेवा करते हुए अपने करियर को मजबूत कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के सफल उम्मीदवारों का चयन योग्यता, शारीरिक दक्षता और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा।