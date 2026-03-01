Agniveer Recruitment 2026: थलसेना अग्निवीर भर्ती 2026, इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

Agniveer Recruitment 2026: भारतीय थल सेना ने अग्निवीर सैनिक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अविवाहित और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत जनरल ड्यूटी तकनीकी, ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस, नियमित कैडर, धर्म गुरु, नर्सिंग सहयोगी और हवलदार एसएसी के पदों पर चयन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Fitness Test) और चिकित्सा परीक्षा (Medical Examination) शामिल हैं। विशेष रूप से ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा।
अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु साढ़े 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड से कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई या इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए उम्मीदवार की ऊँचाई, वजन और सीना पद के अनुसार भिन्न-भिन्न निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन जून 2026 में होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले सभी योग्यता मानदंड और दस्तावेजों की जानकारी थल सेना की वेबसाइट पर ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय, शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भर्ती अभियान का उद्देश्य योग्य युवाओं को थल सेना में शामिल कर देश सेवा का अवसर प्रदान करना है। थलसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अवसर केवल योग्य और उत्साही उम्मीदवारों के लिए है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के अंतिम दिन 1 अप्रैल 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। देर से या अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। थल सेना भर्ती अभियान में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना अनिवार्य है। थल सेना की यह भर्ती युवा वर्ग के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें वे देश की सेवा करते हुए अपने करियर को मजबूत कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के सफल उम्मीदवारों का चयन योग्यता, शारीरिक दक्षता और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा।
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