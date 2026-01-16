बलौदाबाजार कांड..! आंदोलन से हिंसा तक का लिंक तलाश रही पुलिस, अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त

Balodabazar violence case: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को 10 जून 2024 को हुई बलौदाबाजार हिंसा के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जांच तेज कर दी है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद देर रात पुलिस टीम रायपुर पहुंची और कांजनजंगा फेस-2 स्थित उनके निवास पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है।