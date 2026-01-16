बलौदाबाजार कांड..! आंदोलन से हिंसा तक का लिंक तलाश रही पुलिस, अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त

अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त(photo-patrika)
Balodabazar violence case: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को 10 जून 2024 को हुई बलौदाबाजार हिंसा के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जांच तेज कर दी है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद देर रात पुलिस टीम रायपुर पहुंची और कांजनजंगा फेस-2 स्थित उनके निवास पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है।
छापेमारी के दौरान आंदोलन के समर्थन में जारी एक पत्र भी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के अनुसार इस पत्र को टाइप करने वाला टाइपिस्ट भी अब मामले में महत्वपूर्ण गवाह बनेगा। जांच एजेंसी इस पत्र की भूमिका और इसके जरिए किए गए कथित उकसावे की भी पड़ताल कर रही है।
पुलिस टीम ने रायपुर के मैग्नेटो मॉल स्थित अमित बघेल के कार्यालय में भी तलाशी ली, जहां से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन कागजातों के आधार पर हिंसा से जुड़े नेटवर्क और अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
फिलहाल अमित बघेल को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की विवेचना जारी है और हिंसा से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।
