Chhattisgarh Wildlife Update: 30 साल बाद जंगल में गूंजी टाइगर की दहाड़! अलर्ट मोड में वन विभाग

महासमुंद और बलौदा बाजार जिले में टाइगर के नजर आने के बाद से वन विभाग के साथ ही साथ पर्यावरणप्रेमियों में हर्ष व्याप्त है। अब तक टाइगर महासमुंद और बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के सीमावर्ती इलाकों में ही नजर आया है, परंतु रविवार और सोमवार को टाइगर को बलौदा बाजार वनमण्डल अन्तर्गत लवन रेंज में देखा गया है। रविवार सोमवार को ग्रामीणों तथा वन विभाग के मैदानी अमले ने टाइगर को लवन रेंज के बरबसपुर आदि ग्रामों के आसपास देखा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टाइगर की उम्र ढाई वर्ष का होना बताया जा रहा है, जो पूरी तरह स्वस्थ और हेल्दी शरीर का नर बाघ है।