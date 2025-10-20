CG Tourism: 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व अचानकमार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा

इसी तरह से टाइगर रिजर्व के अंदर रिसॉर्ट में एक कमरा बुक करने में पर्यटकों को 3500 रुपए देना होगा। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए सैर-सपाटे की पूरी तैयारी कर ली है। एटीआर की सैर दूसरे टाइगर रिजर्व से सस्ती है। इस बार प्रबंधन ने सुविधाएं भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। रिसॉर्ट के हर कमरे में पर्यटकों को एसी लगा हुआ मिलेगा। पर्यटकों को एलईडी की सुविधा मिलेगी और कमरों में रंग-रोगन करके उसे अच्छी हालत में लाया गया है।