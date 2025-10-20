Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Tourism: 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व अचानकमार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा

CG Tourism: अचानकमार टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को देखने और सैर-सपाटे के लिए एटीआर प्रबंधन 1 नवंबर से पर्यटकों को घूमने की अनुमति देगी।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 20, 2025

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Tourism: अचानकमार टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को देखने और सैर-सपाटे के लिए एटीआर प्रबंधन 1 नवंबर से पर्यटकों को घूमने की अनुमति देगी। इस बार एक जिप्सी किराए पर लेने के लिए पर्यटकों को 3500 रुपए का भुगतान करना होगा।

इसी तरह से टाइगर रिजर्व के अंदर रिसॉर्ट में एक कमरा बुक करने में पर्यटकों को 3500 रुपए देना होगा। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए सैर-सपाटे की पूरी तैयारी कर ली है। एटीआर की सैर दूसरे टाइगर रिजर्व से सस्ती है। इस बार प्रबंधन ने सुविधाएं भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। रिसॉर्ट के हर कमरे में पर्यटकों को एसी लगा हुआ मिलेगा। पर्यटकों को एलईडी की सुविधा मिलेगी और कमरों में रंग-रोगन करके उसे अच्छी हालत में लाया गया है।

बैगा रिसॉर्ट में कराया गया रंग-रोगन

वन विभाग के रिसॉर्ट में पर्यटकों को होटल वाला आनंद देने की तैयारी प्रबंधन कर रहा है। वर्तमान में यहां 7 जिप्सी हैं, जिनसे एटीआर के अंदरूनी हिस्से में पर्यटक जाकर वन्य प्राणियों की चहलकदमी को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां के बैगा रिसॉर्ट में 24 कमरे उपलब्ध हैं, जहाँ पर्यटक रुक सकते हैं।

ये वन्यप्राणी मौजूद

मैकल पर्वत की गोद में फैला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अचानकमार। इसके कोर एरिया और बफर एरिया में टाइगर, तेंदुआ, भालू, सोनकुत्ता, बाइसन जैसे खतरनाक वन्य प्राणी हैं, वहीं चीतल, बारहसिंघा, सांभर और मोर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। यहां लगातार पर्यटकों की संख्या में इज़ाफा हो रहा है। अफसरों के मुताबिक यहां 400 से अधिक प्रकार के पक्षियों का भी बसेरा है।

ये भी पढ़ें

एमपी ट्रैवल मार्ट में छत्तीसगढ़ पर्यटन की गूंज, 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने लिया भाग
रायपुर
एमपी ट्रैवल मार्ट में छत्तीसगढ़ पर्यटन की गूंज, 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने लिया भाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Tourism: 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व अचानकमार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur High Court: किसान की आपत्ति दरकिनार, हाईकोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holiday: गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द, अब इस जिले में 10 दिसंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, जानें वजह!

गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने कहा- पीड़िता के बयान में मामूली विसंगतियों का अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता लाभ, जानें क्या है पूरा मामला?

CG High Court: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीट पर एडमिशन की मिली अनुमति
बिलासपुर

Chhattisgarh News: गांव-गांव गूंजा लोकसंस्कृति का स्वर… ढोलक की थाप पर बच्चियों ने किया सुआ नृत्य, जानें इसकी खासियत

सुआ नृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

तालाबों ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर… जानें क्या है जल से रोजगार की नई क्रांति?

Fish Farming (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.