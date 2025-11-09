किसान को हाथी ने पटक-पटककर मार डाला, खेत की रखवाली करने जा रहा था मृतक, घटना के बाद मचा हड़कप

करतला रेंज में पिछले सप्ताह से 39 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। यह दल गांव पीड़िया और आसपास के क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। एक दिन पहले यह दल आगे बढ़कर बोतली के जंगल की ओर चला गया। इसी दौरान दल से अलग हुआ एक हाथी ग्राम के पास पहुंचा और यह हादसा घटित हो गया। करतला रेंज में एक माह के भीतर हाथी के हमले से यह दूसरी मौत है। इससे पहले रामपुर सर्किल में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की भी हाथी के हमले में मौत हो चुकी है।