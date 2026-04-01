6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG Suicide: प्रेमी ने शादी करने से किया इंकार, युवती ने कीटनाशक पीकर कर ली आत्महत्या

CG Suicide: प्रेमिका के घर वाले प्रेमी अजय टंडन के ग्राम गिरौदपुरी अपने घर बुलाकर शादी करने के लिए कहा, लेकिन प्रेमी ने युवती से शादी करने से साफ इंकार कर दिया।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Apr 01, 2026

CG Suicide: प्रेमी ने शादी करने से किया इंकार, युवती ने कीटनाशक पीकर कर ली आत्महत्या

CG Suicide: शादी करने से मना करने की बात पर क्षुब्ध होकर एक युवती ने अपने हाथ की कलाई काटकर और कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अजय टंडन ने युवती को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

वहीं इसकी जानकारी होने पर प्रेमिका के घर वाले प्रेमी अजय टंडन के ग्राम गिरौदपुरी अपने घर बुलाकर शादी करने के लिए कहा, लेकिन प्रेमी ने युवती से शादी करने से साफ इंकार कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रेमिका ने अपने हाथ की कलई की नश काटी और कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया।

इस दौरान आरोपी मौके से भाग गया। तत्पश्चात युवती के परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सर्वप्रथम कसडोल एवं इसके बाद चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार लाया गया। जहां इलाज के दौरान मृतिका की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट पर चौकी गिरौदपुरी पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही करते हुए प्रकरण में अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 108 बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी अजय टंडन (31), निवासी ग्राम बलौदा (हसुवा) थाना गिधौरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतिका को शादी करने का झांसा देने देकर प्रेम संबंध स्थापित करना एवं बाद में शादी करने के लिए मना करना स्वीकार किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर मृतिका द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। प्रकरण में आरोपी को सोमवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

मामा से शादी करने के जिद में युवती ने कीटनाशक पीकर दी जान

कांकेर जिले में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड ने खेत में जाकर कीटनाशक पी लिया जिस कारण से उनकी मौत हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वाले उनके खिलाफ थे। परिवार के विरोध के बाद दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया। जब ग्रामीण महुआ बीनने के लिए खेत में गए तो दोनों के शव देखे।

मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान लक्ष्मीपुर के रहने वाले राकेश अचला और जाबेली की रहने वाली कुमारी जगवती बडडे के रूप में हुई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों रिश्ते में मामा-भांजी लगते थे। जिस कारण से घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Suicide: प्रेमी ने शादी करने से किया इंकार, युवती ने कीटनाशक पीकर कर ली आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Excise Revenue: आबकारी राजस्व में 33% की रिकॉर्ड वृद्धि, जिले में मदिरा बिक्री व्यवस्था मजबूत

आबकारी राजस्व में 33 प्रतिशत की वृद्धि (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: करंट लगने के बाद 35 फीट ऊंचाई से गिरे मजदूर, एक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

CG News: करंट लगने के बाद 35 फीट ऊंचाई से गिरे मजदूर, एक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल
बलोदा बाज़ार

Agniveer Recruitment 2026: थलसेना अग्निवीर भर्ती 2026, इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

Agniveer 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG Fire Incident: बंदरों की हरकत से बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से 10-12 दुकानें जलकर खाक

बंदरों की हरकत से बड़ा हादसा (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

CG Congress Leader Death: असम में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल ने जताया शोक

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता की असम में मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.