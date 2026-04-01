CG Suicide: प्रेमी ने शादी करने से किया इंकार, युवती ने कीटनाशक पीकर कर ली आत्महत्या

आरोपी अजय टंडन (31), निवासी ग्राम बलौदा (हसुवा) थाना गिधौरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतिका को शादी करने का झांसा देने देकर प्रेम संबंध स्थापित करना एवं बाद में शादी करने के लिए मना करना स्वीकार किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर मृतिका द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। प्रकरण में आरोपी को सोमवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।