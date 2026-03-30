CG News: करंट लगने के बाद 35 फीट ऊंचाई से गिरे मजदूर, एक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। ग्रामीणों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या अन्य कोई वजह है।