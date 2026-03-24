CG News: आम तोडऩे की सजा कुछ इस कदर, मासूम को पटक पटक कर मारा, हालत गंभीर…

CG News: बलौदाबाजार जिले के ग्राम रवान स्थित सीमेंट फैक्ट्री में रविवार शाम को एक 12 वर्षीय बालक दिनेश्वर साहू को आम तोडऩे के आरोप में सुरक्षा गार्डों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। बालक अत्यधिक गरीब परिवार से है और उसके पिता का निधन हो चुका है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने वाले आरोपी सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच एवं विवेचना कार्रवाई जारी है।