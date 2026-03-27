CG Fire Incident: बंदरों की हरकत से बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से 10-12 दुकानें जलकर खाक

गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां संत परंपरा के पूजनीय संत Guru Ghasidas का मंदिर स्थित है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर मार्ग पर लगी ये छोटी दुकानें प्रसाद, पूजा सामग्री और दैनिक उपयोग की चीजें बेचने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इस आगजनी में जिन दुकानदारों की दुकानें जली हैं, वे अधिकतर छोटे स्तर के व्यापारी हैं, जिनकी रोजी-रोटी इन्हीं दुकानों पर निर्भर थी।