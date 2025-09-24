CG News: बारनवापारा में असम से लाए वनभैंसों ने नई पीढ़ी को दिया जन्म, अब 6 से बढ़कर 10 हुई संख्या

जिसे बारनवापारा अभयारण्य के कोठारी परिक्षेत्र के अंतर्गत निर्मित 10 हेक्टेयर के बाड़े में रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में वनभैंसा संरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र खैरछापर में राजकीय पशु वनभैसा मादा; मानसीद्ध द्वारा एक नर बच्चा को एवं एक अन्य मादा वनभैंसा द्वारा एक मादा बच्चे को जन्म दिया गया था। वर्ष 2025 में 2 मादा एवं 1 नर बच्चा का जन्म हुआ है जिनमें से एक मादा बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो गई है जिसका विधिवत पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया है। वर्तमान में वनभैसों की संया 6 से बढ़कर कुल10 हो गई है जो कि बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र का वन भैंसों के लिए अनुकूलता का परिचायक है।