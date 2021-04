UP Panchayat Chunav 2021: पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर बोलीं पुत्री, हम ही मार खाए और कार्रवाई भी हम पर हो रही है

UP Panchayat Chunav 2021 - Former MP Rizwan arrest daughter gives statement. पूर्व सांसद व रिजवान जहीर (Rizwan Zaheer) की बेटी जेबा रिजवान (Zeba Rizwan) ने कहा कि मेरे पिता व मेरे पति को साजिशन फसाया जा रहा है। वे दोनों पूरी तरह निर्दोष हैं।