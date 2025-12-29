अकेली लड़की देख घर में घुसा दरिंदा, रेप से पहले दी यातनाएं, परिजनों ने अधमरा होने तक पीटा

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 20 वर्षीय युवती को घर में अकेला पाकर एक युवक ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पड़ोस में गमी होने के कारण युवती के माता-पिता वहां गए हुए थे। युवती को अकेली जानकर पीछे की दीवार कूदकर घर के अंदर घुस गया। वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के चीखने चिल्लाने पर उसके परिवार वाले पहुंचे, तो आरोपी उन पर भी हमलावर कर दिया। परिवार वालो ने पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि परिवार पड़ोस में कार्यक्रम के लिए गया और लड़की घर पर अकेली थी। लड़की को अकेली पाकर आरोपी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके साथ मारपीट भी की।