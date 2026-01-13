10 वर्ष पुराने 48 नीम के पेड़ों पर संकट

मैसूरु Mysuru रिंग रोड (एनएच-275) के देवलपुर क्रॉस जंक्शन पर प्रस्तावित फ्लाईओवर Flyover निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लोक निर्माण विभाग-राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-पीडब्ल्यूडी), मैसूरु डिवीजन ने इस परियोजना के लिए सडक़ के मध्य बने डिवाइडर पर खड़े लगभग 10 वर्ष पुराने 48 नीम के पेड़ों Neem Tree को हटाने की अनुमति वन विभाग से मांगी है। इन पेड़ों की संभावित कटाई के विरोध में पर्यावरण कार्यकर्ता और नागरिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की कटाई के बजाय उन्हें स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है।