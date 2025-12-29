छुट्टियों में मैसूरु बना पर्यटकों की पहली पसंद, होटल लगभग फुल

file photo
सभी मौसमों के पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाने वाला मैसूरु शहर वर्षांत छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की भारी आमद देख रहा है। होटल Hotel कारोबारियों के अनुसार अधिकांश होटलों में 28 दिसंबर तक शत-प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है और 28 से 31 दिसंबर के बीच भी तेज मांग के चलते अंतिम समय में शेष कमरों के भर जाने की पूरी संभावना है।
मैसूरु में करीब 430 होटल और लॉजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें लगभग 10,500 कमरे उपलब्ध हैं। यहां आने वाले पर्यटकों में करीब 50 प्रतिशत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से हैं, जबकि शेष तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से पहुंच रहे हैं।
मैसूरु होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नारायण गौड़ा ने बताया कि शहर के केंद्र से चार किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी होटल और उपलब्ध आवास 28 दिसंबर तक पूरी तरह बुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 28 से 31 दिसंबर की अवधि के लिए भी लगभग 70 प्रतिशत कमरे पहले ही बुक किए जा चुके हैं और शेष कमरों के लिए अंतिम समय में अच्छी-खासी बुकिंग होने की उम्मीद है।
मैसूरु की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख आधार है और इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 80 हजार से एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल मैसूरु में लगभग 35 से 40 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि बंडीपुर और नागरहोले में वाइल्डलाइफ सफारी पर रोक नहीं लगाई गई होती, तो 15 दिसंबर से ही होटलों में 100 प्रतिशत बुकिंग दर्ज हो जाती।
