छुट्टियों में मैसूरु बना पर्यटकों की पहली पसंद, होटल लगभग फुल

मैसूरु की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख आधार है और इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 80 हजार से एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल मैसूरु में लगभग 35 से 40 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि बंडीपुर और नागरहोले में वाइल्डलाइफ सफारी पर रोक नहीं लगाई गई होती, तो 15 दिसंबर से ही होटलों में 100 प्रतिशत बुकिंग दर्ज हो जाती।