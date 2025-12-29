29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बैंगलोर

छुट्टियों में मैसूरु बना पर्यटकों की पहली पसंद, होटल लगभग फुल

मैसूरु की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख आधार है और इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 80 हजार से एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल मैसूरु में लगभग 35 से 40 लाख पर्यटक आते हैं।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 29, 2025

पर्यटकों की भारी आमद

file photo

सभी मौसमों के पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाने वाला मैसूरु शहर वर्षांत छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की भारी आमद देख रहा है। होटल Hotel कारोबारियों के अनुसार अधिकांश होटलों में 28 दिसंबर तक शत-प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है और 28 से 31 दिसंबर के बीच भी तेज मांग के चलते अंतिम समय में शेष कमरों के भर जाने की पूरी संभावना है।

पर्यटकों में करीब 50 प्रतिशत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों

मैसूरु में करीब 430 होटल और लॉजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें लगभग 10,500 कमरे उपलब्ध हैं। यहां आने वाले पर्यटकों में करीब 50 प्रतिशत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से हैं, जबकि शेष तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से पहुंच रहे हैं।

70 प्रतिशत कमरे पहले ही बुक

मैसूरु होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नारायण गौड़ा ने बताया कि शहर के केंद्र से चार किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी होटल और उपलब्ध आवास 28 दिसंबर तक पूरी तरह बुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 28 से 31 दिसंबर की अवधि के लिए भी लगभग 70 प्रतिशत कमरे पहले ही बुक किए जा चुके हैं और शेष कमरों के लिए अंतिम समय में अच्छी-खासी बुकिंग होने की उम्मीद है।

80 हजार से एक लाख लोगों को रोजगार

मैसूरु की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख आधार है और इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 80 हजार से एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल मैसूरु में लगभग 35 से 40 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि बंडीपुर और नागरहोले में वाइल्डलाइफ सफारी पर रोक नहीं लगाई गई होती, तो 15 दिसंबर से ही होटलों में 100 प्रतिशत बुकिंग दर्ज हो जाती।

Updated on:

29 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

29 Dec 2025 03:43 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / छुट्टियों में मैसूरु बना पर्यटकों की पहली पसंद, होटल लगभग फुल

बैंगलोर

कर्नाटक

सफारी प्रतिबंध से ईकोटूरिज्म उद्योग संकट में

ईकोटूरिज्म उद्योग ने कड़ा विरोध जताया
बैंगलोर

सफारी पर प्रतिबंध से वन क्षेत्रों के रिसॉर्ट संकट में, बुकिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर

जंगलों में स्थित रिसॉर्ट और होम-स्टे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
बैंगलोर

होलोग्राम स्टिकर की कमी से पीयूसी व्यवस्था चरमराई

होलोग्राम स्टिकर के बिना पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं
बैंगलोर

नौसेना की पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनीं मुर्मू

इसके साथ ही वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गईं।
बैंगलोर

‘यूपी में जो हुआ उससे…’, कर्नाटक में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुस्लिम लीग ने दिया बयान

Indian Union Muslim League,P K Kunhalikutty,Bengaluru house demolitions,Karnataka government,Kerala Assembly elections,Bengaluru demolitions,
राष्ट्रीय
