दीपावली में पटाखा हादसों से निपटने के लिए 25 बिस्तर आरक्षित, हेल्पलाइन जारी

बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संचालित मिंटो अस्पताल Minto Hospital के प्रभारी निदेशक डॉ. शशिधर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पटाखे जलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल पर्यावरण और आपकी सेहत के लिए अच्छा है।उन्होंने कहा, पिछली दिवाली पर पटाखों की वजह से कई लोग जल गए थे। इनमें से 19 फीसदी की आंखें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इनमें से 40 फीसदी 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसलिए बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पटाखे जलाते समय पास में पानी की एक बाल्टी रखनी चाहिए।