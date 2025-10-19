Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

दीपावली में पटाखा हादसों से निपटने के लिए 25 बिस्तर आरक्षित, हेल्पलाइन जारी

मुख्य रूप से, 28 प्रतिशत लोग पटाखे फोडऩे गए और मुसीबत में फंस गए, जबकि 18 प्रतिशत लोग पटाखे देखने गए और हादसे का शिकार हो गए। पिछली बार मिंटो अस्पताल में 71 लोगों का इलाज किया गया था।

2 min read

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 19, 2025

fire crackers

दीपावली Diwali के दौरान पटाखा Fire Crackers जनित हादसों से निपटने के लिए शहर के विक्टोरिया और मिंटो अस्पताल ने पूरी तैयार कर ली है। अलग से बिस्तर भी आरक्षित किए गए हैं। जलने के गंभीर मामलों के लिए आइसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है।

बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संचालित मिंटो अस्पताल Minto Hospital के प्रभारी निदेशक डॉ. शशिधर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पटाखे जलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल पर्यावरण और आपकी सेहत के लिए अच्छा है।उन्होंने कहा, पिछली दिवाली पर पटाखों की वजह से कई लोग जल गए थे। इनमें से 19 फीसदी की आंखें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इनमें से 40 फीसदी 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसलिए बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पटाखे जलाते समय पास में पानी की एक बाल्टी रखनी चाहिए।

जहां तक संभव हो पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पटाखे नहीं जलाने चाहिए। बच्चों को अपने माता-पिता के मार्गदर्शन में ही पटाखे फोडऩे चाहिए। मुख्य रूप से, 28 प्रतिशत लोग पटाखे फोडऩे गए और मुसीबत में फंस गए, जबकि 18 प्रतिशत लोग पटाखे देखने गए और हादसे का शिकार हो गए। पिछली बार मिंटो अस्पताल में 71 लोगों का इलाज किया गया था।

अस्पताल में 24 घंटे इलाज उपलब्ध रहेगा। जरूरतमंद लोग हेल्पलाइन 0802670 7176, 08026706221 पर संपर्क कर सकते हैं। पटाखा विस्फोट में घायल हुए लोगों के लिए 25 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए दस-दस बिस्तर और बच्चों के लिए पांच बिस्तर आरक्षित किए गए हैं।

चिकित्सकों, नर्सों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सक चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगे। ड्रेसिंग सामग्री, एंटीबायोटिक्स और फ्लूड सहित अन्य दवाओं आदि का पर्याप्त भंडार है। ऑपरेशन की जरूरत पडऩे पर ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्लास्टिक सर्जरी विभाग को भी पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / दीपावली में पटाखा हादसों से निपटने के लिए 25 बिस्तर आरक्षित, हेल्पलाइन जारी

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

बैंगलोर

मानसिक स्वास्थ्य केवल विज्ञान नहीं, करुणा भी जरूरी : मूर्ति

बैंगलोर

बाघ के हमले में घायल किसान ने खो दी आंखों की रोशनी, मुख्यमंत्री ने किया दौरा

बैंगलोर

सरकार ने दी 117 किलोमीटर लंबे बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर को मंजूरी

बैंगलोर

अकेले बेंगलूरु में हर साल बर्बाद होता है 943 टन खाद्यान्न

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.