सफारी पर प्रतिबंध से वन क्षेत्रों के रिसॉर्ट संकट में, बुकिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर

उद्योग से जुड़े जानकारों के अनुसार दिसंबर से फरवरी पर्यटन का पीक सीजन होता है। यदि सफारी प्रतिबंध इसी तरह जारी रहा, तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा है। एक टूर ऑपरेटर ने बताया कि विदेशी पर्यटक आमतौर पर छह महीने पहले ही भारत यात्रा की योजना बना लेते हैं। ऐसे में अचानक लगाए गए इस प्रतिबंध से उन पर्यटकों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिन्होंने अपने यात्रा कार्यक्रम में बंडीपुर और नागरहोले को शामिल किया था। उन्होंने कहा कि आखिरी समय में बुकिंग रद्द होने से कर्नाटक को वैश्विक स्तर पर नकारात्मक रिव्यू मिलते हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में होने वाली बुकिंग पर पड़ता है।