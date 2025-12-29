सफारी प्रतिबंध से ईकोटूरिज्म उद्योग संकट में

कर्नाटक ईकोटूरिज्म रिसॉर्ट एसोसिएशन (केइटीआरए) ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि नियंत्रित और नियमबद्ध सफारी Safari पर्यटन तथा हाल के दिनों में बाघों के हमलों Tiger Attacks में हुई मानव मौतों के बीच किसी भी तरह का वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है। नागराहोले टाइगर रिजर्व में जिन इलाकों में सफारी चलाई जाती है, वे पूरी तरह उन क्षेत्रों से अलग हैं, जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं बंडीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी मार्ग कथित प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।