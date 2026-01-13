पिछले 8 साल में सामरिक और रणनीतिक महत्व के 6 उपग्रह गंवाएं

इसरो की इन विफलताओं के कारण देशको कई नौवहन और भू-प्रक्षेपण उपग्रह गंवाने पड़े हैं। पिछले 31 अगस्त 2017 को पीएसएलवी सी-39 की विफलता से नौवगहन उपग्रह आइआरएनएसएस-1 एच उष्मा कवच (हीट शील्ड) में फंसा रहा और कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। पिछले साल 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी एफ/15 से नाविक शृंखला का एक अन्य उपग्रह एवीएस-02 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन उपग्रह के एक वाल्व में आई खराबी के कारण उसे ऑपरेशनल कक्षा तक नहीं पहुंचाया जा सका। देश उसकी सेवाओं से वंचित रह गया। पिछले ही साल 18 मई को पीएसएलवी सी-61 की नाकामी के कारण राडार इमेजिंग उपग्रह ईओएस -09 कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। इसी शृंखला का एक अन्य उपग्रह ईओएस-03 का प्रक्षेपण 12 अगस्त 2021 को जीएसएलवी एफ-10 से किया गया था, जो विफल रहा। ईओएस-03 किसी बड़े भू-भाग की रीयल टाइम में निगरानी करने में सक्षम था। मार्च 2018 में जीसैट-6 ए को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के बावजूद देश को उसकी सेवाएं नहीं मिली। घनाभ आकार के जीसैट-6 ए में सी और एस बैंड ट्रांसपोंडर थे। ये ट्रांसपोंडर सामरिक जरूरतों के लिए थे, लेकिन उपग्रह से संपर्क टूट गया और मिशन डेड हो गया।