केपीएस में अपग्रेड होंगे 800 सरकारी स्कूल

स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने बुधवार को कहा कि राज्य भर के 800 सरकारी स्कूल एक साथ कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) में अपग्रेड होंगे। प्रत्येक स्कूल को आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत करीब चार करोड़ रुपए होगी।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्री-प्राइमरी से लेकर द्वितीय पीयू तक एक ही छत के नीचे उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके स्कूली शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन केपीएस स्कूल तथा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के प्रत्येक तालुक में चार से पांच केपीएस स्कूल स्थापित करना है।
मंत्री ने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ साझेदारी में 500 स्कूलों को उन्नत किया जाएगा, 200 स्कूलों को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) से प्राप्त निधियों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाएगा। कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनर्स्थापन निगम (सीइपीएमआइजेड) की ओर से तैयार की गई एक अलग डीपीआर के माध्यम से 10 तालुकों में 100 केपीएस स्कूलों को उन्नत किया जाएगा।
