केपीएस में अपग्रेड होंगे 800 सरकारी स्कूल

मंत्री ने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ साझेदारी में 500 स्कूलों को उन्नत किया जाएगा, 200 स्कूलों को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) से प्राप्त निधियों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाएगा। कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनर्स्थापन निगम (सीइपीएमआइजेड) की ओर से तैयार की गई एक अलग डीपीआर के माध्यम से 10 तालुकों में 100 केपीएस स्कूलों को उन्नत किया जाएगा।