प्रधानाध्यापक ने दिए बच्चों के सपनों को पंख और आसमान

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले इन बच्चों के लिए हवाई जहाज में बैठना किसी सपने से कम नहीं था। पहली बार जब उन्होंने बादलों के ऊपर से धरती को देखा, तो उनकी आंखों में खुशी और भरोसा दोनों झलक रहे थे। अंडागी का मानना है कि अगर बच्चों को बड़े सपने देखने का अवसर मिले, तो वे हालात से नहीं, हौसले से अपनी पहचान बनाते हैं।