किसके निर्देश पर सरकार ने लिया यू-टर्न : शोभा

पार्टी कार्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि राज्य सरकार Karnataka Government रोहिंग्या Rohingya समेत अन्य घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेह पैदा होता है कि राज्य सरकार आखिर किनके हितों की रक्षा करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया है, इसका जवाब मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को देना चाहिए।