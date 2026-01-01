लव स्टोरी का खौफनाक अंत! पूर्व प्रेमिका को बर्थडे विश करना पड़ा भारी, इंस्टाग्राम मैसेज ने ली जान

31 दिसंबर 2025 की रात को लड़की के भाई किरण ने मंजूनाथ को फोन कर अट्टिगनालु गांव के पास फ्लाईओवर पर बुलाया। वहां लड़की का भाई, उसका मंगेतर वेणु और उनके दोस्त अप्पू और मंजू मौजूद थे। वेणु ने मंजूनाथ से पूछा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो परिवार से खुलकर बात क्यों नहीं करता। बहस झगड़े में बदल गई और गुस्से में किरण ने चाकू से मंजूनाथ पर कई वार किए।