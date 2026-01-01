लव स्टोरी का खौफनाक अंत! पूर्व प्रेमिका को बर्थडे विश करना पड़ा भारी, इंस्टाग्राम मैसेज ने ली जान

लव स्टोरी का खौफनाक अंत
Love Story Horrific Endin: कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के तारिकेरे तालुक में एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हो गया। 21 साल के युवक मंजूनाथ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उसकी फोटो के साथ जन्मदिन की बधाई पोस्ट की थी। लड़की की सगाई अब दूसरे युवक वेणु से हो चुकी थी।
मृतक मंजूनाथ उडेवा गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, वह और लड़की पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ने इसे खत्म कर दिया। फिर भी मंजूनाथ बार-बार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर मैसेज भेजता रहा। हाल ही में उसने लड़की के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर वीडियो और मैसेज पोस्ट कर बधाई दी, जिसमें उसकी फोटो भी इस्तेमाल की। इससे लड़की का परिवार नाराज हो गया।
31 दिसंबर 2025 की रात को लड़की के भाई किरण ने मंजूनाथ को फोन कर अट्टिगनालु गांव के पास फ्लाईओवर पर बुलाया। वहां लड़की का भाई, उसका मंगेतर वेणु और उनके दोस्त अप्पू और मंजू मौजूद थे। वेणु ने मंजूनाथ से पूछा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो परिवार से खुलकर बात क्यों नहीं करता। बहस झगड़े में बदल गई और गुस्से में किरण ने चाकू से मंजूनाथ पर कई वार किए।
घायल मंजूनाथ को स्थानीय लोगों ने तारिकेरे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, फिर शिवमोग्गा रेफर किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2026 की सुबह उसकी मौत हो गई। तारिकेरे पुलिस ने किरण, वेणु, अप्पू और मनु को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने की मंशा से अपमान) और 103(1) (हत्या) के तहत दर्ज किया गया है। जांच जारी है।
आपको बता दें कि इससे पहले 9 जून, 2025 को बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने अपनी 36 साल की शादीशुदा प्रेमिका को चाकू मारकर मार डाला था, क्योंकि पति को शक होने के बाद वह उससे अक्सर मिल नहीं पा रही थी।
