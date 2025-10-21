आठ नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव के विरोध में उतरे शिक्षाविद् और छात्र संगठन

राज्य Karnataka में चिकित्सा शिक्षा को लेकर शिक्षाविद्, छात्र संगठन और सरकार एक बार फिर आमने-सामने हैं। इन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल के राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आठ नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। इनका कहना है कि यह प्रस्ताव, शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा शिक्षा के निजीकरण, व्यावसायीकरण और निगमीकरण की दिशा में एक और कदम है। विकास के नाम पर पीपीपी मॉडल, सार्वजनिक संसाधनों को निजी मुनाफाखोरों को सौंपने का एक जरिया मात्र है।मंत्री के अनुसार ये कॉलेज कोलार, तुमकूरु, विजयपुर, दावणगेरे, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, बेंगलूरु ग्रामीण और विजयनगर जिलों में प्रस्तावित हैं।