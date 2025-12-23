सिद्धू और शिवकुमार भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, नेतृत्व पर हाई कमान फैसला करेगा: पायलट

पायलट ने कहा कि कर्नाटक Karnataka सरकार पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रही है और चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस Congress 2028 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। राज्य में नेतृत्व के मुद्दे को कांग्रेस हाईकमान के अब तक हल न किए जाने से जुड़े सवाल पर राजस्थान में भी उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच इसी तरह की स्थिति होने का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का कोई भी फैसला सभी को स्वीकार होगा और सभी मिलकर काम करेंगे।