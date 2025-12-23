23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

बैंगलोर

सिद्धू और शिवकुमार भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, नेतृत्व पर हाई कमान फैसला करेगा: पायलट

राज्य में नेतृत्व के मुद्दे को कांग्रेस हाईकमान के अब तक हल न किए जाने से जुड़े सवाल पर राजस्थान में भी उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच इसी तरह की स्थिति होने का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का कोई भी फैसला सभी को स्वीकार होगा और सभी मिलकर काम करेंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 23, 2025

कर्नाटक सरकार पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रही है और चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है।

जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को अपना बड़ा भाई कहते हैं और मुख्यमंत्री शिवकुमार को छोटा भाई मानते हैं, तो इससे ज्यादा स्पष्टता की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट Sachin Pilot ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार भाइयों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस हाई कमान जो भी फैसला करेगा, वह सभी को स्वीकार होगा।

इससे ज्यादा स्पष्टता की जरूरत नहीं

बेंगलूरु Bengaluru में पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार की मौजूदगी में पायलट ने कहा, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या Siddaramaiah को अपना बड़ा भाई कहते हैं और मुख्यमंत्री शिवकुमार D K Shivakumar को छोटा भाई मानते हैं, तो इससे ज्यादा स्पष्टता की जरूरत नहीं है।

पार्टी नेतृत्व का कोई भी फैसला सभी को स्वीकार होगा

पायलट ने कहा कि कर्नाटक Karnataka सरकार पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रही है और चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस Congress 2028 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। राज्य में नेतृत्व के मुद्दे को कांग्रेस हाईकमान के अब तक हल न किए जाने से जुड़े सवाल पर राजस्थान में भी उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच इसी तरह की स्थिति होने का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का कोई भी फैसला सभी को स्वीकार होगा और सभी मिलकर काम करेंगे।

कर्नाटक सहित पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करना उद्देश्य

उन्होंने कहा, किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि वह हाईकमान के फैसले का पालन नहीं करेगा। यह मुद्दा पूरी तरह कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। पार्टी जो भी फैसला लेगी, वह राज्य के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को मंजूर होगा। हमारा सामूहिक उद्देश्य कर्नाटक सहित पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाई कमान के फैसले का पालन करना कांग्रेस की परंपरा रही है और सभी नेता मिलकर काम करेंगे।





