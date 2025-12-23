मौसम की मार: फ्लू, श्वसन संक्रमण और वायरल बुखार के मरीज बढ़े

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण कर्नाटक में मौसमी फ्लू, श्वसन संक्रमण और वायरल बुखार के मामलों में तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि जनवरी से मार्च के बीच फ्लू के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और लक्षण गंभीर होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।