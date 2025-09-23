Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी: बोम्मई

जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बावजूद, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 23, 2025

सांसद बसवराज बोम्मई ने सोमवार को हावेरी जिले के गुट्टल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित की।

उन्होंने कहा कि दक्षिण कर्नाटक की तुलना में उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कम है। इस क्षेत्र में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अस्पताल के बिस्तरों और मरीजों के अनुपात में भी काफी असमानता है। उत्तर कर्नाटक में लगभग 1,000 मरीजों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि दक्षिण में 250 मरीजों पर एक चिकित्सक है।

गुट्टल जैसे स्थानों में सभी विशेषज्ञ उपलब्ध न होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भी विशेषज्ञों की कमी है। जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बावजूद, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच लाख प्रदान करती है और राज्य में लगभग दो करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी: बोम्मई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.