उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी: बोम्मई

गुट्टल जैसे स्थानों में सभी विशेषज्ञ उपलब्ध न होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भी विशेषज्ञों की कमी है। जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बावजूद, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच लाख प्रदान करती है और राज्य में लगभग दो करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।