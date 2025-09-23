उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी: बोम्मई

सांसद बसवराज बोम्मई ने सोमवार को हावेरी जिले के गुट्टल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित की।
उन्होंने कहा कि दक्षिण कर्नाटक की तुलना में उत्तर कर्नाटक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कम है। इस क्षेत्र में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अस्पताल के बिस्तरों और मरीजों के अनुपात में भी काफी असमानता है। उत्तर कर्नाटक में लगभग 1,000 मरीजों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि दक्षिण में 250 मरीजों पर एक चिकित्सक है।
गुट्टल जैसे स्थानों में सभी विशेषज्ञ उपलब्ध न होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भी विशेषज्ञों की कमी है। जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बावजूद, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच लाख प्रदान करती है और राज्य में लगभग दो करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।