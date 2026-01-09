सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को नई दिशा देगा बीसीयू का ‘मार्ग’

कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. पुरुषोत्तम बीलिमाले ने सेंट्रल कॉलेज परिसर स्थित ज्ञानज्योति सभागार में गुरुवार को इस नए केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया।उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में, जब पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां विद्यार्थियों के करियर निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं रह गई हैं, तब कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय कदम है।