9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

जनविरोध के बावजूद केपीएस-मैग्नेट स्कूल योजना को लागू करने पर अड़ी सरकार

एआइडीएसओ के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में केवल एक केपीएस-मैग्नेट स्कूल स्थापित करने की योजना के तहत कुल 6,000 स्कूल शुरू कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों के 40,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 09, 2026

एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए का ऋण

FILE PHOTO

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन AIDSO (एआइडीएसओ) की कर्नाटक राज्य समिति ने केपीएस-मैग्नेट स्कूल योजना के क्रियान्वयन की कड़ी निंदा की है। आरोप लगाया है कि भारी जनविरोध के बावजूद राज्य सरकार इस योजना को जबरन लागू करने पर अड़ी हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा।

एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए का ऋण

एआइडीएसओ के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में केवल एक केपीएस-मैग्नेट स्कूल स्थापित करने की योजना के तहत कुल 6,000 स्कूल शुरू कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों के 40,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। योजना के पहले चरण में ही 900 मैग्नेट स्कूलों की स्थापना का आदेश जारी किया जा चुका है। इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है।

जनता के साथ विश्वासघात

इसके अलावा, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निर्धारित केकेआरडीबी फंड से 700 करोड़ रुपए तथा खनन प्रभावित 10 तालुकों के पुनर्वास हेतु बने केएमइआरसी फंड से भी राशि हटाई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण निधि से भी 100 करोड़ रुपए इस योजना में लगाए गए हैं। एआइडीएसओ ने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि जिन निधियों का उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए था, उन्हीं का इस्तेमाल ग्रामीण स्कूलों को बंद करने के लिए किया जा रहा है।

एआइडीएसओ ने यह भी आरोप लगाया कि 30 दिसंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन अनुदानों का उपयोग किसी भी हालत में मौजूदा स्कूलों की मरम्मत या बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए नहीं किया जाएगा। एआइडीएसओ के अनुसार केपीएस-मैग्नेट योजना के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन चल रहा है। हजारों अभिभावक और ग्रामीण अपने स्थानीय स्कूलों को बंद किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इसके बावजूद सरकार इस निर्णय पर अडिग बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 07:47 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / जनविरोध के बावजूद केपीएस-मैग्नेट स्कूल योजना को लागू करने पर अड़ी सरकार

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को नई दिशा देगा बीसीयू का ‘मार्ग’

नि:शुल्क सिविल सेवा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र
बैंगलोर

मलनाड क्षेत्र में समय से पहले फैला मंकी फीवर, वैक्सीन अब भी नहीं

कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है।
बैंगलोर

शोध में एआइ की बढ़ती निर्भरता से मौलिकता और अकादमिक ईमानदारी पर संकट

सबसे बड़ा नुकसान शोध की मौलिकता का हो रहा है।
बैंगलोर

हनीमून से शुरू हुआ विवाद मौत पर हुआ खत्म! पहले पत्नी ने तोड़ा दम, फिर पति ने होटल में दी जान; दहला देने वाला खुलासा।

Couple Suicide Honeymoon
राष्ट्रीय

15 साल से पुराने स्कूल बसों के नियमों में ढील की मांग

स्कूलों को हर साल बसों की फिटनेस नवीनीकरण कराना पड़ता है, जबकि बसें रोज 100 किलोमीटर से भी कम चलती हैं और अच्छी स्थिति में रहती हैं।
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.