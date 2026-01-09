जनविरोध के बावजूद केपीएस-मैग्नेट स्कूल योजना को लागू करने पर अड़ी सरकार

इसके अलावा, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निर्धारित केकेआरडीबी फंड से 700 करोड़ रुपए तथा खनन प्रभावित 10 तालुकों के पुनर्वास हेतु बने केएमइआरसी फंड से भी राशि हटाई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण निधि से भी 100 करोड़ रुपए इस योजना में लगाए गए हैं। एआइडीएसओ ने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि जिन निधियों का उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए था, उन्हीं का इस्तेमाल ग्रामीण स्कूलों को बंद करने के लिए किया जा रहा है।