शोध में एआइ की बढ़ती निर्भरता से मौलिकता और अकादमिक ईमानदारी पर संकट

वीटीयू Visvesvaraya Technological University के कुलसचिव (मूल्यांकन) उज्ज्वल यू. जे. ने बताया कि एआइ का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वीटीयू के जांच में कुछ मामलों में थीसिस और शोध पत्रों में एआइ जनित सामग्री 60 प्रतिशत तक निकली। हर सप्ताह 70 प्रतिशत से अधिक एआइ कंटेंट वाले कम-से-कम 15 शोध पत्र सामने आ रहे हैं। अब यदि एआइ कंटेंट 20 प्रतिशत से अधिक पाया गया तो थीसिस को जांच (वेटिंग) के लिए भेजा जाएगा या सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।