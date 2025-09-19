इंजीनियरिंग छात्रों को विदेशी भाषा सिखाने की तैयारी में वीटीयू

मंत्री एम. बी. पाटिल की सिफारिश के बाद वीटीयू Visvesvaraya Technological University ने यह पहल की है।पाटिल ने हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर और वीटीयू को लिखे अपने पत्र में वीटीयू पाठ्यक्रम में जापानी और जर्मन भाषाओं को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था।पाटिल के अनुसार मजबूत तकनीकी योग्यताओं के बावजूद केवल भाषा के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को जापान और जर्मनी जैसे देशों में, रोजगार के अवसर प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।