एआइ: डिजिटल दखल से मानसिक नियंत्रण तक

एआइ मॉडल्स पर संदेह तो उन्हें ईजाद करने वाली कंपनियों को भी है। हाल में अपने चैटजीपीटी-5 के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को जारी करने से पहले ही ओपन एआइ के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी निगरानी और नियमन को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनका यह मॉडल इतना प्रबल है कि उसके सामने वे खुद को बेबस महसूस करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने ही विकसित श्रेष्ठतम मॉडल चैटजीपीटी-5 की तुलना विध्वंसकारी ‘मैनहट्टन प्रोजेक्ट’ से करते हुए कहा कि यह एआइ का नया अवतार या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा। हाल में गूगल, ओपन एआइ, मेटा, डीपमाइंड और एंथ्रोपिक जैसी नामी कंपनियों के लगभग 40 वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क में यह स्वीकार करते हुए संयुक्त चेतावनी दी है कि एआइ मॉडल अबूझ पहेली बनते जा रहे हैं। यही नहीं, यह मॉडल अपनी सोचने समझने की क्षमता को इस तीव्रता व जटिलता से विकसित कर रहे हैं कि इनकी निगरानी और नियंत्रण मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि जहां दुनिया में जनरेटिव एआइ आधारित ऐसे अंधाधुंध मॉडल विकसित हो रहे हैं, जो इंसानी सोच और निर्णय की बराबरी करने में सक्षम हो रहे है। वहीं ऐसे मॉडल की गलतियां या भ्रामक जानकारी ऐसा ‘ब्लैक बॉक्स’ बना रही है, जिसमें त्रुटियों के कारण खोजना असंभव हो गया है। इसके अलावा परेशानी यह भी खड़ी हो गई है कि नई पीढ़ी के एआइ मॉडल के भीतर की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है, जिसमें यह समझना भी दुष्कर है कि कोई मॉडल जवाब देने के लिए अपने भीतर कैसी प्रक्रिया और चरण अपना रहा है।